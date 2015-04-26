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مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يضبط مركبة تلقى مخلفات فى مجارى مائية بالشرقية

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مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يضبط مركبة تلقى مخلفات فى مجارى مائية بالشرقية مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يضبط مركبة تلقى مخلفات فى مجارى مائية بالشرقية
رصد محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لكل مواطن يضبط مركبة تلقى مخلفات الصرف الصحى بالمجارى المائية، مؤكدا أن هذا السلوك المشين يمثل جريمة فى حق الوطن والمواطن ويلوث المياه، وينعكس بصورة سلبية على الصحة العامة.

وكان المحافظ قام بجولة ميدانية بعدد من قرى مركز الزقازيق، وأثناء مروره بالطريق الممتد أمام قرية "العلوية"، لمح جرارا يلقى بمخلفات الصرف الصحى بترعة "أبو الأخضر"، فقرر التحفظ على الجرار ومصادرته، وتحرير محضر ضد السائق وإحالته للنيابة العامة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة المجارى المائية وضبط المركبات المخالفة ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيها وأصحابها، وعدم التهاون فى هذا الأمر، لافتا إلى أن هذه المياه تستخدم فى رى الزراعات، وتعد المصدر الرئيسى لتغذية محطات مياه الشرب، وأن تلويثها يشكل خطرا داهما على الثروة الحيوانية والنباتية وصحة الإنسان.

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مصر 365