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ضبط روسي وإيطالي قاما بتصوير السفن العابرة بقناة السويس

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ضبط روسي وإيطالي قاما بتصوير السفن العابرة بقناة السويس ضبط روسي وإيطالي قاما بتصوير السفن العابرة بقناة السويس

أرشيفية

القت قوات التأمين بمنطقة بور توفيق ، اليوم الأحد ، القبض على 2 يحملون الجنسية الايطالية والروسية ، يعملون بمنطقة شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة أثناء حملهم أحد الكاميرات الخاصة ، وتصوير السفن العابرة لمنطقة المدخل الجنوبي للقناة.

وتم اصطحاب المقبوض عليهم إلى أحد الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم ومعرفة الملابسات وراء قيامهم بتصوير السفن ، رغم وجود أسلاك شائكة وعلامات تحذيرية بعدم التصوير وأنها منطقة حيوية .

وقال مصدر أمني فى تصريحات خاصة ، أنه جاري التأكد من هوية المقبوض عليهم ، ومدة الاقامة الخاص بهم فى ، وهل لهم أى إنتمائات سياسية من عدمه ؟

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