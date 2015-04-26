ضبط روسي وإيطالي قاما بتصوير السفن العابرة بقناة السويس

القت قوات التأمين بمنطقة بور توفيق ، اليوم الأحد ، القبض على 2 يحملون الجنسية الايطالية والروسية ، يعملون بمنطقة شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة أثناء حملهم أحد الكاميرات الخاصة ، وتصوير السفن العابرة لمنطقة المدخل الجنوبي للقناة.

وتم اصطحاب المقبوض عليهم إلى أحد الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم ومعرفة الملابسات وراء قيامهم بتصوير السفن ، رغم وجود أسلاك شائكة وعلامات تحذيرية بعدم التصوير وأنها منطقة حيوية .

وقال مصدر أمني فى تصريحات خاصة ، أنه جاري التأكد من هوية المقبوض عليهم ، ومدة الاقامة الخاص بهم فى مصر ، وهل لهم أى إنتمائات سياسية من عدمه ؟