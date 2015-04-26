بالفيديو .. إزالة 90 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالأقصر

تمكنت سلطات مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، من إزالة 90 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة بقرية توماس وعافية.

وقال محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا واصلت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية توماس وعافية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والحفاظ عليها للصالح العام.

وأشار سليمان إلي أن إجمالي عدد حالات الإزالات التي تم تنفيذها بلغت 90 حالة تقع على مساحة 30 فدان أى عبارة عن منازل بدائية من الطوب الأبيض وأحواش ومزارع للدواجن.

وتابع سليمان ” الحملة نجحت أيضا في إزالة قطعه أرض أملاك دولة على مساحة 3 أفدنة كان مواطنين قد وضعوا يدهم عليها وقاموا بزراعتها بالأشجار وحفر بئر للري.