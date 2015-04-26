الحوثيون يقتحمون مكتب قناة فضائية تمتلكها توكل كرمان بصنعاء

اقتحم مسلحون من جماعة أنصار الله الحوثيين مكتب قناة بلقيس الفضائية فى العاصمة اليمنية صنعاء ونهبوا محتوياته ومعداته.

وذكرت القناة فى بيان لها اليوم الأحد، أن الحوثيين اقتحموا المكتب الليلة الماضية ومازالوا متواجدين فيه حتى الآن..مستنكرة استمرار الانتهاكات والاعتداءات التى تقوم بها المليشيات الحوثية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام وسعيها لإخراس الأصوات وإعدام الشهود على جرائمها..محملة جماعة الحوثيين وزعيمها عبد الملك الحوثى مسئولية سلامة العاملين فى مكتبها بصنعاء.

يذكر أن قناة بلقيس تملكها الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام لدورها فى ثورة 2011 وتبث من اسطنبول بتركيا.

وكانت جماعة الحوثيين قد استهدفت منذ دخولها العاصمة صنعاء فى سبتمبر من العام الماضى وسائل الإعلام المعارضة لها وسيطرت على القنوات التلفزيونية الحكومية وصحيفة الثورة الرسمية كما أغلقت عدة صحف منها المصدر التابعة لحزب الإصلاح وأخبار اليوم التى يمتلكها اللواء على محسن الأحمر بعد أيام من بدء عاصفة الحزم، واعتقلت عددا من الصحفيين وأغلقت قبل ذلك عدة مواقع إخبارية معارضة لها وأنشأت مواقع تتحدث باسمها وتركت وسائل الإعلام التابعة لحليفها حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق على عبد الله صالح.

يذكر أن توكل كرمان قد افتتحت قناة فضائية منذ حوالى شهرين سمتها (بلقيس) وتبث من اسطنبول، وهى من أشد المعارضين للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح والحوثيين .

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