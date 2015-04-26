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المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى: داعش لم يسيطر على منطقة ناظم الثرثار

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المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى: داعش لم يسيطر على منطقة ناظم الثرثار المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى: داعش لم يسيطر على منطقة ناظم الثرثار
ذكرت سكاى نيوز عن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى سعد الحديثى أن داعش لم يسيطر على منطقة ناظم الثرثار والمعركة حاليا فى منطقة ناظم التقسيم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى سعد الحديثى، إن داعش لم يقم بأى عمليات قتل فى منطقة ناظم التقسيم والتنظيم يستخدم الحرب النفسية.

وكان طيران سلاح الجو العراقى والتحالف الدولى قد قصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابى مساء السبت فى قضاء الشرقاط بصلاح الدين شمالى العراق، وفى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.
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