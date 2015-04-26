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الجيش الإسرائيلى يتهم ثلاثة جنود بالنهب خلال حرب غزة الأخيرة

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الجيش الإسرائيلى يتهم ثلاثة جنود بالنهب خلال حرب غزة الأخيرة الجيش الإسرائيلى يتهم ثلاثة جنود بالنهب خلال حرب غزة الأخيرة
اتهم الجيش الإسرائيلى ثلاثة جنود بنهب أموال من مبنى فى قطاع غزة خلال حرب العام الماضى.

وأفاد الجيش اليوم الأحد بأنه تم توجيه اتهام لاثنين من الجنود للاشتباه بأنهما سرقا ما يعادل 605 دولارات أمريكى، بينما وجهت اتهامات لثالث بمساعدتهما.

وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بشأنهم بعدما تقدم قائدهم ببلاغ ضدهم.

وقال الجيش إنه حاول العثور على صاحب المبنى.

ووقع حادث النهب المزعوم فى منطقة شهدت بعض أعنف المواجهات فى حرب الخمسين يوما.

يشار إلى أن هذه ثالث موجة قتال وأكثرها دموية بين إسرائيل وحركة حماس التى تحكم غزة منذ أواخر عام 2008 وأسفرت هذه الحرب عن مقتل نحو 2200 شخص من الجانب الفلسطينى واثنين وسبعين إسرائيليا.
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