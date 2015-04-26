مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان شهيد قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلية

خرج مئات الفلسطينيين اليوم الأحد، فى الخليل لتشييع جثمان فلسطينى قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلية فى الضفة الغربية فى مطلع الأسبوع.

وحمل المشيعون النعش ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل ورفعوا رايات حركتى حماس وفتح الفلسطينيتين وجابوا شوارع الخليل قبل دفن الجثمان.

يذكر أن قالت الشرطة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت الفلسطينى الشاب البالغ من العمر 20 عاما بعد أن طعن أحد أفرادها بسكين فى الرأس والصدر فى الخليل. ونقل الشرطى الإسرائيلى المصاب إلى مستشفى.

وفى واقعة منفصلة أمس السبت قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيا آخر هاجم فى وقت سابق جنودا من شرطة حرس الحدود بساطور فى نقطة تفتيش بالقدس الشرقية ولاذ بالفرار لكن الشرطة لاحقته وأطلقت طلقات تحذيرية فى الهواء.

وفى وقت لاحق أمس السبت رشق فلسطينيون غاضبون قوات الاحتلال الإسرائيلية بالحجارة فى القدس الشرقية وقالت الشرطة إن شرطيا اصيب بجروح طفيفة.

وفى حادث آخر منفصل قالت الشرطة إن ثلاثة من أفرادها أصيبوا بجراح عندما صدمتهم سيارة، مضيفة أن الحادث يبدو متعمدا، وحددت الشرطة مكان السيارة لكن السائق لاذ بالفرار.

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