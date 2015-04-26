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ضبط روسى وإيطالى لتصويرهما سفنا عابرة من المدخل الجنوبى لقناة السويس

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ضبط روسى وإيطالى لتصويرهما سفنا عابرة من المدخل الجنوبى لقناة السويس ضبط روسى وإيطالى لتصويرهما سفنا عابرة من المدخل الجنوبى لقناة السويس
ألقت قوات التأمين بمنطقة بور توفيق اليوم، الأحد، القبض على 2 يحملان الجنسية الإيطالية والروسية، يعملان بمنطقة شمال غرب خليج السويس بالسخنة، أثناء حملهما إحدى الكاميرات الخاصة، وتصوير السفن العابرة منطقة المدخل الجنوبى للقناة.

وتم اصطحاب المقبوض عليهما إلى أحد الأجهزة الأمنية للتحقيق معهما، ومعرفة الملابسات وراء قيامهما بتصوير السفن رغم وجود أسلاك شائكة وعلامات تحذيرية بعدم التصوير، وأنها منطقة حيوية.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إنه جار التأكد من هوية المقبوض عليهما ومدة الإقامة الخاص بهما فى ، وهل لهما أى انتماءات سياسية من عدمه.


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