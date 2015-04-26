أخبار مصر للساعة6.. تصادم قطارى مترو بالعباسية.. ولا خسائر فى الأرواح

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية لحادث تصادم قطارى مترو أنفاق بالخط الثالث، وارتطام إحدهما بجدار النفق بمحطة العباسية، والذى أسفر عن إصابة أحد السائقين، فضلاً عن توقف حركة المترو وغلق المحطة أمام الركاب.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل الانهيار الجزئى لكوبرى المنيل، بطريق المنصورة ـ جمصة، والذى وقع بعد هبوط قدره 2.5 متر، وتسبب فى انقلاب ثلاث سيارات نقل كبيرة.

وفى سيناء، واصل "اليوم السابع" تغطيته تحركات القوات المسلحة لملاحقة بؤر الإرهاب والعناصر التكفيريية، والتى أسفرت عن مقتل 17 فى قصف جوى لتجمع مسلحين جنوب الشيخ زويد، على طريق صحراوى جنوب الشيخ زويد، كانوا فى طريقهم لاستهداف القوات..

وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

- المعاينة الأولية: تجاوز سائق مترو العباسية للسرعة سبب تصادم القطار

- اصطدام قطار الخط الثالث للمترو بالرصيف بنفق محطة العباسية.. وإصابة السائق ونقله لمستشفى عين شمس ولا خسائر فى الأرواح .. ووزير النقل يتفقد موقع الحادث.. والنيابة العامة تفتح تحقيقات موسعة

- ننشر أول صور لسائق مترو العباسية بعد إصابته

- بالصور.. كوارث الطرق عرض مستمر.. انقلاب 3 سيارات نقل ونجاة أتوبيس طلاب وتوقف الحركة المرورية بعد انهيار جزئى فى كوبرى المنيل بطريق المنصورة – جمصة فى الدقهلية.. والمحافظ يشكل لجنة معاينة

- بالفيديو.. لقطات للانهيار الجزئى بكوبرى المنيل على طريق المنصورة جمصة

- لأول مرة.. ميدان رمسيس خال من الباعة الجائلين بعد نقلهم لـ"أحمد حلمى".. وزير الداخلية وقائد المنطقة المركزية العسكرية ومحافظ القاهرة يتفقدون إخلاء الميدان.. وشرطة المرافق ترفع الإشغالات بالسبتية

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- مقتل 17 تكفيرياً فى قصف جوى لتجمع مسلحين جنوب الشيخ زويد

- مسلحون يطلقون النار على شخص رفض استلام منشورات الإرهابيين جنوب رفح

- طائرات مصرية وبحرينية تواصل فعاليات التمرين المشترك "حمد 1"

- فى اليوم الثالث للتسمم الجماعى بالشرقية.. 3 حالات جديدة.. والصحة: 7 محتجزين بالمستشفيات.. والنيابة تستعجل التحريات وتستمع للمصابين.. والمرضى: مياه الشرب السبب.. ومدير الأمن: أبعاد سياسية وراء الواقعة

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