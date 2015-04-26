رئيس قطاع السياحة الدولية و34 موظفًا بهيئة التنشيط يرسبون فى "الإنجليزى"

أعلنت هيئة تنشيط السياحة برئاسة سامى محمود، إجراء الاختبارات الشفوية للمتقدمين للوظائف الشاغرة بالمكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة فى 12 مايو المقبل، لعدد ممن اجتازوا اختبارات اللغات الأجنبية بحد أدنى 70 %.

وكشفت نتائج اختبارات اللغة الإنجليزية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، خروج رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أحمد شكرى من قائمة المؤهلين لإدارة المكاتب الخارجية، وذلك بعد حصوله على نسبة 65 %، وهو الأمر المثير للدهشة لأن مهام رئيس القطاع تعتمد كليًا على اللغة الإنجليزية التى فشل شكرى فى واجتيازها رغم أنه كان رئيس مكتب سابق فى بولندا.

كما لم تجتز نهاد جمال الدين مدير عام السياحة الخارجية، الاختبار وخرجت من ماراثون السباق مبكرًا بعد حصولها على 68 %، يذكر أن نهاد جمال الدين كانت تشغل مديرًا لمكتب إسطنبول بتركيا سابقًا، كما خرج محمد سلامة مدير مكتب بلجيكا سابقًا على نسبة 68% .

وتصدرت قائمة المجتازين فى اللغة الإسبانية أسماء إدريس محمد حيث حصلت على 85 %، يليها ماجد أبو سديرة 83 %، أما عن اللغة الألمانية، فقد اجتاز كل من أحمد عدنان بنسبة 72%، ومحمد فرج بنسبة 70% من ضمن 4 تقدموا لاختبارات الهيئة، كما اجتاز توفيق عبد المنعم اختبارات اللغة الإيطالية بنسبة 80 % ويليه محمد عبد الغنى بنسبة 73 %.

أما عن مجتازى اختبارات اللغة الإنجليزية، فقد بلغ عددهم 6 موظفين من إجمالى 41 موظفًا اجتازوا الاختبارات، حيث حصلت رشا العزايزى على نسبة 76%، ويليها سمر حسين محمد بنسبة 76%، وتدخل قائمة المنافسة داليا محمد نوار والتى حصلت على نسبة 75%، كما حصلت فدوى إبراهيم على نفس النسبة 75%، يليهم وائل شاهين على نسبة 74%، وحسن رفعت على نسبة 72%.

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