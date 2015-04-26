تخريج 56 طالباً صينياً من الدارسين بمركز اللغة العربية فى جامعة طنطا

احتفل مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب جامعة طنطا بتخريج الدفعة رقم 12 من الطلاب الدارسين للغة العربية بجامعة طنطا تضمنت الدفعة 54 طالباً صينياً من الصين وطالباً من كوريا الشمالية وآخر ألمانى.

من جانبه، قال الدكتور عبدالكريم جبل مدير المركز ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، إن مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة طنطا أصبح يمثل رافداً من روافد العلم والمعرفة بتحقيق التواصل الحضارى والثقافى والعلمى مع البلدان الآخرى، مطالباً الخريجين بأن يكونوا خير سفراء لمصر فى بلدانهم الأم، ونقل الصورة الحقيقية للحضارة المصرية والعربية والإسلامية لشعوبهم.