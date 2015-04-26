بالصور.. محافظ بنى سويف يشهد حفل تخرج الدفعة الـ13 بكلية الطب

شهد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف اليوم الأحد، حفل تخرج الدفعة الـ13 لكلية طب بشرى بنى سويف بقاعة "أهاب إسماعيل" بجامعة بنى سويف، بحضور الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف والدكتور أحمد عبد الخالق تمام نائب رئيس الجامعة والدكتور منصور حسن أحمد عميد كلية الطب.

وأكد المحافظ خلال الاحتفال أهمية دور كلية طب بنى سويف فى تحسين مستوى الخدمة الصحية من خلال إعداد الكوادر الطبية فى التخصصات المختلفة من خريجى الكلية للمستشفيات الجامعية وكل مستشفيات المحافظة، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية، لافتًا إلى التحديات التى ستواجههم فى الواقع الحياتى والسعى دائمًا لمواجهتها من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم.

وأشار المحافظ إلى أن العمل التنفيذى بالمحافظة يعمل من خلال خطة مرحلية للنهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة واستكمال وتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك فى إطار من التعاون المثمر بين الجامعة وكل الجهات المعنية والمعاونة.



>

محافظ بنى سويف مع خريجى الدفعة 13 من كلية الطب



>

المحافظ ورئيس نواب جامعة بنى سويف



>

المحافظ يتسلم درع جامعة بنى سويف -