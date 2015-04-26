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السجن 3 سنوات لمواطن خطف شخصا وعذبه بغرض "التأديب" فى سوهاج

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السجن 3 سنوات لمواطن خطف شخصا وعذبه بغرض "التأديب" فى سوهاج السجن 3 سنوات لمواطن خطف شخصا وعذبه بغرض "التأديب" فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "هيثم.ع.أ" بالسجن 3 سنوات، بسبب خطف المجنى عليه "السيد.ص.ع" وتقييده وتعذيبه لتأديبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر عام 2014 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بخطف المجنى عليه وحجزه وتقييده بالحبال والتعدى عليه وتعذيبه.

وكشفت تحريات المباحث وقتها أن المجنى عليه كان يعمل لدى والد المتهم وله مبلغ من المال وعندما طلبه منه قام نجله المتهم بتأديبه بعد رفضه إعطائه المبلغ وبعد ذلك قام بإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365