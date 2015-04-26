مصدر أمنى ببورسعيد: ضبط طبيب أسنان إخوانى نفّذ 18 عملية إرهابية

أكد مصدر بمديرية أمن بورسعيد لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية أحد عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية".

وقال المصدر إن ضباط إدارة الأمن الوطنى فى بورسعيد بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد قبضوا على المدعو "م.ا.س" طبيب أسنان والمطلوب ضبطة وإحضارة فى الجناية رقم 367/2014 جنايات العرب المعروفة إعلاميًا بأحداث التعدى على قسم العرب هو المسؤل الأول عن العمليات التخريبية والتفجيرات التى شهدتها بورسعيد فى الآونة الأخيرة.

وذكر المصدر أن طبيب الأسنان الإرهابى شكل لجانًا لتنفيذ عدد من العمليات النوعية التخريبية ببورسعيد وتم ضبط بعضهم وجارٍ ملاحقة الهاربين منهم لاتهامهم بتنفيذ 18 واقعة إرهابية استهدفت تفجير محولات الكهرباء واستهداف ضباط الشرطة وحرق سياراتهم .

واستكمل المصدر أن الأجهزة الأمنية قامت بتكثيف الإجراءات وقامت بإعداد كمين مشترك من ضباط الأمن الوطنى والبحث الجنائى بأحد الأماكن التى يتردد عليها متخفيًا مستقلاً إحدى السيارات وبمجرد رؤيته للقوات حاول الهرب إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه .

>بمواجهته اعترف بأنه المسئول الأول عن لجان العمليات النوعية ببورسعيد والتى قام بتكوينها من عدد من الشباب المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لتفجير محولات الكهرباء واستهداف ضباط الشرطة وسياراتهم .

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيدًا لمحاكمته فيما هو منسوب إليه.