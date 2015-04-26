تأجيل محاكمة 104 متهمين فى "أحداث بولاق" لجلسة 10 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل محاكمة 104 متهمين، فى قضية أحداث بولاق أبو العلا، والذين قاموا بارتكاب أحداث العنف بمنطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، لجلسة 10 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات.

وقررت المحكمة عرض المتهم على خليل على قصر العينى لعلاج الأورام وإعطائه الجرعة المتأخرة له، واستعجال تقرير الطب الشرعى، لتحديد مدى خطورة تواجده بالمحبس من عدمه، وعرض المتهم ناصر عبد الرحمن على مستشفى المنيل الجامعى لإعداد تقرير حول حالته الصحية، وتشكيل لجنة من الأدلة الجنائى، لفحص فيديوهات القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أنصار الرئيس المعزول، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.