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إحالة عاطل متهم بهتك عرض طفلتين فى منشأة ناصر لـ"الجنايات"

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إحالة عاطل متهم بهتك عرض طفلتين فى منشأة ناصر لـ"الجنايات" إحالة عاطل متهم بهتك عرض طفلتين فى منشأة ناصر لـ"الجنايات"
أمر المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، بإحالة عاطل متهم بهتك عرض طفلتين بمنطقة منشأة ناصر إلى محكمة الجنايات .

وكشفت تحقيقات النيابة أن "س.م"، 27 سنة، عاطل، استدرج طفلتين يتراوح عمريهما 8 و10 سنوات، إلى شقته، بمنطقة منشأة ناصر، لاغتصابهما وعندما صرخا تركهما فأبلغتا أسرتيهما اللتين اصحبتهما إلى قسم شرطة المنشأة واتهمتا العاطل فى محضر رسمى.

داهمت قوة المتهم وضبطته وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام، وقرر قاضى معارضات محكمة جنوب القاهرة حبسه 15 يومًا قبل إحالته للمحاكمة.

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