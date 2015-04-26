أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة عاطلين سرقا طالبا جامعيا بالإكراه إلى الجنايات

Google+ Print
إحالة عاطلين سرقا طالبا جامعيا بالإكراه إلى الجنايات إحالة عاطلين سرقا طالبا جامعيا بالإكراه إلى الجنايات
أحال المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، عاطلين متهمين بسرقة طالب جامعى بالإكراه إلى المحاكمة الجنائية .

كانت البداية أثناء تواجد "م.ا" طالب جامعى، داخل مكتب إنشاءات ملك والده فى منطقة الظاهر، وفوجئ بدخول 3 أشخاص عليه، سرقوا منه هاتفين محمول، و220 جنيها، وفروا هاربين.
>حرر المجنى عليه المحضر اللازم وتمكنت قوة من القبض على اثنين من المتهمين بعد تتبع خاصية g.p.s الموجودة بأحد الهاتفين المسروقين، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق وأمرت بضبط شريكهما .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365