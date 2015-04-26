إحالة عاطلين سرقا طالبا جامعيا بالإكراه إلى الجنايات

أحال المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، عاطلين متهمين بسرقة طالب جامعى بالإكراه إلى المحاكمة الجنائية .

كانت البداية أثناء تواجد "م.ا" طالب جامعى، داخل مكتب إنشاءات ملك والده فى منطقة الظاهر، وفوجئ بدخول 3 أشخاص عليه، سرقوا منه هاتفين محمول، و220 جنيها، وفروا هاربين.

>حرر المجنى عليه المحضر اللازم وتمكنت قوة من القبض على اثنين من المتهمين بعد تتبع خاصية g.p.s الموجودة بأحد الهاتفين المسروقين، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق وأمرت بضبط شريكهما .