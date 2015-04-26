انتهاء العمل فى شبكات الصرف للمرحلة الأولى من إسكان الأوقاف بأسوان

التقى اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى مع الدكتور على الفرماوى رئيس هيئة الأوقاف، والمهندس يوسف عبد العاطى مدير عام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية ".

وعلى هامش اللقاء أكد رئيس هيئة الأوقاف، أنه تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحى للمرحلة الأولى من إسكان الأوقاف بالصداقة الجديدة، كما أنه تم إنهاء 60 % من شبكات مياه الشرب لنفس المرحلة، فى حين سيبدأ العمل بعد ذلك فى مرافق المرحلة الثانية، بجانب عمل مخبز ومجمع إسلامى، وآخر تجارى، مشيرًا إلى أن جملة الاستثمارات فى هذا المشروع السكنى الضخم وصلت إلى 390 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض، كما سيتم التنسيق مع الهيئة القومية للصرف الصحى ومياه الشرب لإنهاء شبكات المرافق فى أقرب وقت لسرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها .

ومن جانبه أوضح المهندس يوسف عبد العاطى مدير عام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية" بأن نهاية هذا العام سيشهد نهو المرحلة الأولى للغابة الشجرية بالعلاقى للمساهمة فى التخلص الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج لمدينة أسوان لتنتهى معه مشكلة تلوث مصرف السيل؛ حيث يتوازى ذلك مع الانتهاء من إحلال وتجديد محطتى كيما 1 وكيما 2 ، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا طرح محلات مشروع خان أسوان الذى يصل تكلفته لـ 32 مليون جنيه و بإجمالى 163 محلا بنظام الإيجار بحق الانتفاع وذلك أمام أنشطة السياحة الترفيهية والتسويقية، وخاصة للتوكيلات العالمية والمحلية والكافيهات السياحية، ليتوازى ذلك مع طرح وحدات ومحلات مشروع سما أسوان بنفس الأسلوب؛ ليحقق العائد منه حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 200 مليون جنيه.

وأكد يوسف عبد العاطى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل برتوكولات التعاون المبرمة بين المحافظة والهيئة التى سيتم بمقتضاها تنفيذ 28 مشروعا باستثمارات 11 مليار جنيه.