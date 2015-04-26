13 مواطنا يضربون عن الطعام للمطالبة بتوفير فرص عمل بكفر الشيخ

أضرب 13 شخصا عن الطعام بالمستشفى العام بمدينة كفر الشيخ، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم بديلة عن شركات وجمعيات الخبز التى كانوا يعملون بها وتم إلغاؤها لتطبيق منظومة الخبز بالمحافظة.

وقال محمد محمد عبد المعبود أحد المضربين عن الطعام: "نحن مضربون عن الطعام بالمستشفى العام بكفر الشيخ ونطالب بتوفير فرص عمل لنا، لأن أولادنا لا يجدون متطلبات الحياة التى كنا نوفرها لهم عندما كنا مسئولين وعاملين بشركات وجمعيات توزيع الخبز بدسوق، لذا نطالب المحافظ بتوفير فرص عمل لنا بديلا عن شركات توزيع الخبز التى تم إلغاؤها".