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محافظ السويس يتفقد امتحانات المدارس الصناعية‎

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محافظ السويس يتفقد امتحانات المدارس الصناعية‎

محافظ السويس يتفقد امتحانات المدارس الصناعية‎

قام اللواء العربي السروي، محافظ السويس، ظهر اليوم؛ بجولة موسعة لمتابعة امتحانات اخر العام لصفوف النقل للمدارس الفنية بالمحافظة .

وتفقد المحافظ امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الاول الثانوي الفني بلجان مدرسة السويس للصناعات بنات بمنطقة الغريب وعددها 13 لجنة .

ورافق المحافظ في الجولة نشأت البارودي، السكرتير العام المساعد، وعبد الحافظ وحيد ، مدير عام التربية والتعليم ومحمد عزب ، مدير التعليم الفني بالمديرية ، وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم ، والمهندس علاء حسب الله ، سكرتير حي السويس.

محافظ السويس يتفقد امتحانات المدارس الصناعية‎

محافظ السويس يتفقد امتحانات المدارس الصناعية‎

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