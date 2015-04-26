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تأجيل محاكمة 104 متهمًا بـ” أحداث بولاق” لجلسة 10 مايو المقبل

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تأجيل محاكمة 104 متهمًا بـ” أحداث بولاق” لجلسة 10 مايو المقبل تأجيل محاكمة 104 متهمًا بـ” أحداث بولاق” لجلسة 10 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، تأجيل محاكمة 104 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا ،عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، الى جلسة 10 مايو المقبل، لإستكمال سماع شهود الاثبات .

كما أمرت المحكمة بنقل المتهم”خليل على خليل” الى مستشفى القصر العينى، لبيان حالته الصحية، الى جانب تشكيل لجنة للأدلة الفنية لفحص الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الاهالي وبعض انصار الرئيس المعزول ، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

 

 

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