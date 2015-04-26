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ننشر أول صور لسائق مترو العباسية بعد إصابته

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ينشر "اليوم السابع" أول صور لسائق مترو الخط الثالث، الذى أصيب فى محطة العباسية بعدما خرج القطار عن القضبان واصطدم بجدار نفق المترو.

سائق المترو بعد خروجه من موقع الحادث -اليوم السابع -4 -2015
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سائق المترو بعد خروجه من موقع الحادث

كان وزير النقل، المهندس هانى ضاحى، انتقل منذ قليل إلى محطة مترو العباسية لمعاينة حادث التصادم، وطالبت شركة المترو هيئة السكة الحديد بإرسال أوناش لسحب حطام المترو المصطدم.

الأهالى يحيطون بسائق المترو بعد خروجه -اليوم السابع -4 -2015
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الأهالى يحيطون بسائق المترو بعد خروجه

رجال الإسعاف بجوار السائق -اليوم السابع -4 -2015
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رجال الإسعاف بجوار السائق

سائق المترو فى طريقه لسيارة الإسعاف -اليوم السابع -4 -2015
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سائق المترو فى طريقه لسيارة الإسعاف

ارتباك فى محيط مترو العباسية -اليوم السابع -4 -2015
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ارتباك فى محيط مترو العباسية

رجال الحماية المدنية بجوار مترو العباسية -اليوم السابع -4 -2015
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رجال الحماية المدنية بجوار مترو العباسية


>- وزير النقل يتوجه لمحطة مترو العباسية لمعاينة حادث التصادم
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>- إصابة سائق قطار مترو الأنفاق بعد اصطدام بمحطة العباسية
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>- توقف الحركة بالخط الثالث للمترو بعد حادث تصادم بمحطة العباسية
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