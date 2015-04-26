وزير العدالة الانتقالية: نستلم اليوم قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكَلَّفَة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه تواصل هاتفياً مع اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين والسكان، لعدم ورودها إلى اللجنة حتى هذه اللحظات، إلا أن الجندى أبلغه أنه بصدد إرسالها اليوم.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اجتماع تعديل قوانين الانتخابات المقرر عقده غدًا الأثنين، ستتم خلاله المراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى، فى ضوء التحديثات التى سترد إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، خاصة فيما يتعلق بـ12 دائرة، شابها عدم دقة فى البيانات، مرجّحًا أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير للجنة.

وتعقيباً على سؤاله بشأن إمكانية عرض التعديلات النهائية على القوانين المنظمة للانتخابات خلال إجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم، قال إن ذلك الأمر سيتحدد فى ضوء نتائج اجتماع اللجنة غدًا، مشددًا على حرص اللجنة على الانتهاء من التعديلات فى أقرب وقت ممكن، قائلاً: "الحكومة فى منتهى الجدية نحو المضى قدماً فى تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت".

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