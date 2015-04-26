أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدالة الانتقالية: نستلم اليوم قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين

Google+ Print
وزير العدالة الانتقالية: نستلم اليوم قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وزير العدالة الانتقالية: نستلم اليوم قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكَلَّفَة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه تواصل هاتفياً مع اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين والسكان، لعدم ورودها إلى اللجنة حتى هذه اللحظات، إلا أن الجندى أبلغه أنه بصدد إرسالها اليوم.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اجتماع تعديل قوانين الانتخابات المقرر عقده غدًا الأثنين، ستتم خلاله المراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى، فى ضوء التحديثات التى سترد إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، خاصة فيما يتعلق بـ12 دائرة، شابها عدم دقة فى البيانات، مرجّحًا أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير للجنة.

وتعقيباً على سؤاله بشأن إمكانية عرض التعديلات النهائية على القوانين المنظمة للانتخابات خلال إجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم، قال إن ذلك الأمر سيتحدد فى ضوء نتائج اجتماع اللجنة غدًا، مشددًا على حرص اللجنة على الانتهاء من التعديلات فى أقرب وقت ممكن، قائلاً: " فى منتهى الجدية نحو المضى قدماً فى تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت".


>- وزير العدالة الانتقالية: ما نشر عن النسخة الأخيرة لقانون الدوائر غير صحيح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس