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براءة نجل الإخوانى محمد البلتاجى وتأييد حبس زوجته6أشهر لتغيبها عن الجلسة

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ألغت محكمة جنح مستأنف المعادى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الحكم الصادر بحبس أنس البلتاجى، وأيدت حبس والدته سناء عبد الجواد 6 أشهر لتغيبها عن حضور الجلسة على خلفية اتهامهما بالتعدى على موظفة أثناء تأدية عملها خلال زيارتهما لـ"محمد البلتاجى" فى السجن ورفع أنس إشارة رابعة بعد صدور الحكم.

اليوم السابع -4 -2015

كانت محكمة جنح المعادى عاقبت "سناء عبد الجواد" زوجة "محمد البلتاجى" القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وابنه "أنس" بالحبس ستة أشهر، بتهمة التعدى على حراس سجن طرة لفظياً، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القذف والسب والتعدى لفظياً على الحراس أثناء تأدية عملهم.

اليوم السابع -4 -2015

يذكر أن الأجهزة الأمنية بسجن طرة ألقت القبض على زوجة البلتاجى ونجله، فى ديسمبر 2013 وأخلت النيابة سبيلهما بكفالة خمسة آلاف جنيه مع استمرار حبس أنس على ذمة قضية أخرى.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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