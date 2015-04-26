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تخفيض سعر دواء الأوليسيو لمرضى فيروس سى إلى 1825 جنيها

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تخفيض سعر دواء الأوليسيو لمرضى فيروس سى إلى 1825 جنيها تخفيض سعر دواء الأوليسيو لمرضى فيروس سى إلى 1825 جنيها
أعلن الدكتور وحيد دوس أستاذ الكبد رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال حضوره مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد المنعقد حاليا بفيينا بالنمسا أن اللجنة القومية تقوم حاليا بالتفاوض مع شركات الأدوية المنتجة لأدوية علاج فيروس سى لتخفيض الأدوية الجديدة.

تخفيض عقار الأوليسيو لثانى مرة


>وقال إنه تم التوصل إلى تخفيض سعر عقار الأوليسيو إلى 1825 جنيها للعلبة الواحدة بعد أن كان قد تم تخفيض سعره فى البداية إلى 1900 جنيه مؤكدا أن الأوليسيو سيتم توفيره للمريض المصرى بمراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بداية مايو المقبل، موضحا أن فترة العلاج تصل إلى 3 أشهر باستخدام 3 علب على أن يتم استخدامه مع عقار السوفالدى.

برنامجين للعلاج..


>وأشار رئيس اللجنة القومية إنه بتوفير عقار الأوليسيو سيكون هناك برنامجين لعلاج مرضى فيروس سى النوع الجينى الرابع الموجود فى وهما العلاج الثلاثى باستخدام "السوفالدى والإنترفيرون والريبافيرين" والعلاج الثنائى باستخدام الأوليسيو والسوفالدى مع الاستغناء عن الريبافيرين والاستعانة بالأوليسيو بدلا منه باعتباره علاج فعال وأعراضة الجانبية قليلة جدا موضحا أن المفاوضات لازالت جارية وفى مرحلة للاتفاق على تخفيض أسعار الأدوية الأخرى الجديدة وسيكون الاتفاق على نفس السعر الذى تم تحديده من قبل فى تخفيض سعر السوفالدى ليصل أسعار هذه الأدوية إلى 1% من سعرها الأساسى ليناسب المريض المصرى ولصالح وزارة الصحة المصرية.

ثلاث أدوية جديدة سيتم توفيرها نهاية العام الجارى


>وأكد أن هناك ثلاث أدوية أخرى ستتوافر قبل نهاية العام الجارى 2015 بسعر مخفض وهى عقار الهارفونى والدكلانزا ودواء آخر من إنتاج شركة أبفى وهو عقار الفيكيرا.

وقال إنه لا يوجد اتفاق نهائى مع شركات الأدوية حول تخفيض أسعار أدوية فيروس سى حتى الآن ولازالت المفاوضات جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.

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