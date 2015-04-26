أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على مستريح جديد بدمياط استولى على مليون و700 ألف جنيه من الأهالى

Google+ Print
القبض على مستريح جديد بدمياط استولى على مليون و700 ألف جنيه من الأهالى القبض على مستريح جديد بدمياط استولى على مليون و700 ألف جنيه من الأهالى
ألقى رجال مباحث الأموال العامة بدمياط بقيادة المقدم محمد رضوان رئيس مباحث الأموال العامة القبض على "أيمن.أ.م" مقيم بقرية التوفيقية مركز كفر سعد بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة.

وقدرت الأموال التى استولى عليها بحوالى مليون و700 ألف جنيه بغرض استغلالها فى تجارة الأراضى والعقارات.

وبالكشف عليه جنائيًا تبين أنه مطلوب فى تنفيذ 30 قضية متنوعة، وبمواجهته اعترف باستيلائه على الأموال بغرض الاستثمار.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


>ضبط "مستريح" جديد استولى بالاشتراك مع آخر على 3 ملايين جنيه بكفر الشيخ(تحديث)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365