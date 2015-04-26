القبض على مستريح جديد بدمياط استولى على مليون و700 ألف جنيه من الأهالى

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بدمياط بقيادة المقدم محمد رضوان رئيس مباحث الأموال العامة القبض على "أيمن.أ.م" مقيم بقرية التوفيقية مركز كفر سعد بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة.

وقدرت الأموال التى استولى عليها بحوالى مليون و700 ألف جنيه بغرض استغلالها فى تجارة الأراضى والعقارات.

وبالكشف عليه جنائيًا تبين أنه مطلوب فى تنفيذ 30 قضية متنوعة، وبمواجهته اعترف باستيلائه على الأموال بغرض الاستثمار.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط "مستريح" جديد استولى بالاشتراك مع آخر على 3 ملايين جنيه بكفر الشيخ(تحديث)

>