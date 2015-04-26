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طائرات مصرية وبحرينية تواصل فعاليات التمرين المشترك "حمد 1"

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طائرات مصرية وبحرينية تواصل فعاليات التمرين المشترك "حمد 1" طائرات مصرية وبحرينية تواصل فعاليات التمرين المشترك "حمد 1"
واصلت طائرات من سلاح الجو المصرى، صباح اليوم الأحد، مع عدد من طائرات سلاح الجو الملكى البحرينى، تمرينًا جويًا مشتركًا فى أجواء مملكة البحرين، تخلله العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية، وفق تسلسل مجريات التمرين المشترك "حمد 1" الذى يأتى ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن القوات المشاركة فى التمرين، أبدت مهارة عالية فى تنفيذ مهامها، لمختلف مراحل التمرين، ودقة فى تنسيق العمليات الجوية المشتركة، والتركيز على التدريب النوعى للتعامل مع كافة التهديدات.

وتأتى تمرينات "حمد 1"، بهدف تعزيز أواصر التعاون، والعمل المشترك، وتبادل الخبرات فى المجالات العسكرية، ما يسهم فى رفع القدرة العسكرية القتالية والتأهب لمواجهة التحديات.


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