موجز الصحافة العالمية: الروس يخترقون بريد أوباما الإلكترونى

تناولت الصحافة العالمية الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات كان على رأسها فضيحة اختراق قراصنة روس لمراسلات البريد الإلكترونى الخاص بالرئيس الأمريكى باراك أوباما العام الماضى، بجانب متابعة كارثة الزلزال المدمر الذى ضرب نيبال ومتابعة الأوضاع فى اليمن والحرب ضد تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية عن مسئولين كبار مطلعين على التحقيقات، قولهم إن القراصنة، تغوطوا أيضا فى اختراق الشبكة المعلوماتية غير السرية لوزارة الخارجية الأمريكية، غير أنه لم يبد أنهم تمكنوا من اختراق الخوادم الإلكترونية، الشديدة التأمين التى تتحكم فى مرور الرسائل من وإلى هاتف بلاك بيرى الخاص بأوباما وبريده الإلكترونى.

وفى أحدث محاولة من تنظيم داعش لتجنيد شباب غربى، للالتحاق بمقاتليه فى سوريا والعراق، بث التنظيم الإرهابى فيديو لمجموعة من الأطباء، يدعون زملاءهم المهنيين للسعى إلى العمل فى صفوف داعش فى مدينة الرقة السورية، وقالت مجلة فورين بوليسى، إن الفيديو، الذى تُرجم ونشر من قبل موقع "سايت"، هو مثال نادر على استخدام التنظيم الإرهابى حملة علاقات عامة إيجابية للترويج لنجاحه الطبى بعيداً عن جرائمه وهجماته الدموية التى توسعت إلى ليبيا وأفغانستان.

وفيما يتعلق بكارثة زلزال نيبال المدمر، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الخبراء حذروا على مدار عقود من أن نيبال معرضة لزلزال قاتل، ووصف روجر بيلهام، عالم الجولوجيا بجامعة كولورادو الأمريكية زالزال نيبال الذى وقع أمس السبت بأن كتلة ضخمة من القشرة الأرضية طولها حوالى 75 ميلا، وعرضها 37 ميلا، قد ترنحت 10 أقدام للجنوب على مدار 30 ثانية، وفوق تلك القمة تقع عاصمة نيبال كاتماندو، والملايين من النيباليين.

وإليكم نخبة مختارة من أهم تقارير الصحف العالمية اليوم..

- الصحف الأمريكية: ثلث الأطفال الأقل من عام يستخدمون الأجهزة الذكية.. داعش يبث فيديو لأطباء شباب يدعون زملاءهم للانضمام لهم.. قراصنة روس تصفحوا رسائل البريد الإلكترونى لأوباما

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- الصحف البريطانية: خبير بريطانى يدعو لمساعدة اللاجئين بدلا من التركيز على محاربة المهربين..تجارة الإرهابيين بالآثار ليست بالأمر الجديد..لندن تعجز عن ترحيل داعية مصرى متطرف يقف وراء دفع "الموازى"للإرهاب

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- الصحافة الإسرائيلية: مخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة بعد عمليات القدس والخليل.. قلق فى إسرائيل من ارتفاع عدد المفقودين الإسرائيليين بنيبال.. الرئيس الإسرائيلى يحى الذكرى الـ 100 لمجزرة الأرمن

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>- قراصنة روس يتصفحون رسائل البريد الإلكترونى لأوباما.. ونجحوا فى الدخول لأرشيف الرسائل الإلكترونية لموظفين فى البيت الأبيض يتواصل معهم الرئيس الأمريكى.. واتهامات بصلتهم مع السلطات الروسية

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- خبراء جيولوجيون: زلزال نيبال كان متوقعا منذ فترة طويلة

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- بالصور والفيديو.. بعد وصول عدد ضحايا كارثة زلزال نيبال لـ1900 قتيل.. قلق حاد بإسرائيل من ارتفاع عدد المفقودين الإسرائيليين تحت الأنقاض.. وجيش الاحتلال يرسل بعثة إنقاذ.. وتصدع جدران مبنى سفارة تل أبيب

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- فورين بوليسى: داعش يبث فيديو لأطباء شباب يدعون زملاءهم للانضمام لهم

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- صحيفة بريطانية تتهم "هانى السباعى" بتحويل "الجهادى جون" إلى الإرهاب

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- الإندبندنت: تجارة الإرهابيين فى الآثار ليست بالأمر الجديد

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- خبير بريطانى يدعو لمساعدة اللاجئين بدلا من التركيز على محاربة المهربين

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- دراسة أمريكية: ثلث الأطفال أقل من عام يستخدمون الأجهزة الذكية

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