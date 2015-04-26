المعاينة الأولية: تجاوز سائق مترو العباسية للسرعة سبب تصادم القطار

أكدت المعاينة الأولية للجنة الفنية لشركة مترو الأنفاق، أن تجاوز سائق قطار مترو العباسية للسرعة المقررة أثناء دخوله محطة العباسية قادمًا من ورش العباسية ليقوم برحلته مع وجود خطأ من مراقب الحركة، سبب تصادم القطار بالصدادات، وتم نقل السائق لمستشفى عين شمس التخصصى.

وطالب وزير النقل هانى ضاحى، المسؤلين بهيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحادث لتقديم الدعم الفنى لسحب ورفع القطار المتحطم فى الحادث وإصلاح آثاره.

وكان وزير النقل انتقل إلى مكان الحادث بعد ثلاث ساعات من وقوعه لمتابعة سحب القطار المتحطم فى الحادث من أجل استنئاف حركة قطارات الخط الثالث للمترو المتوقفة منذ أكثر من 4 ساعات.

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