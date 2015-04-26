وزير الآثار تعليقًا على سرقة المتحف الرومانى: كاميرا بنك مجاور صورت الجناة

قال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، إنه تم حصر عدد 31 عملة معدنية و15 آنية فخارية وتمثال من الجرانيت لرجل وسيدة طولة 86 سم، حتى الآن من خلال لجنة الجرد التى قامت بجرد الأحراز المسروقة من مخزن المتحف الرومانى بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية.

وأشار إلى أن كاميرا البنك المجاور صورت الجناة، وجار التحقيق فى الواقعة، حيث أثبتت المعاينة الأولية كسر القفل المتواجد خارج المتحف.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، قاعة مشروع الواقع الافتراضى فى المجال الثقافى بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية والدكتور رشدى زهران القائم بأعمال ئيس جامعة الإسكندرية، عميد كلية الآداب الدكتور عباس سليمان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من قناصل الدول الأجنبية بالإسكندرية.

واستمع وزير الأثار إلى أهداف المشروع والتى تسعى إلى تطوير التعليم والمعامل بالجامعات وتبادل الخبرات بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأوروبية والذى بدأ الإعداد له منذ عام 2007.

من جانبه قال الدكتور عباس سليمان عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، إن قاعة الواقع الافتراضى التى تم افتتاحها هى مرحلة تجريبية يمكن أن تعمم على جميع المراحل التعليمية كوسيلة تعليمية للرقى بمستوى الطلاب، مشيرًا إلى أنه من الممكن استخدام القاعة فى التسويق السياحى ولآثار الإسكندرية أيضًا.

وقال الدكتور رشدى زهران القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن كلية الآداب من أوائل الكليات التى أنشأت بالجامعة، والتى تعتبر رائدة وقامت بتخريج علماء بمصر والوطن العربى والعالم، وقال إن المشروع يأتى فى إطار النهوض بمنظومة التعليم ككل.

- الآثار تحقق فى سرقة المتحف الرومانى.. والوزير: حصر المسروقات لا يزال جاريا

- كارثة بالإسكندرية.. سرقة 60 قطعة أثرية من مخزن المتحف الرومانى.. اللصوص غافلوا الحراس وباتوا بالداخل والكاميرات كالعادة معطلة.. ولجنة الجرد تنتهى من الحصر والوزارة تصدر نشرة بمواصفات المسروقات

>