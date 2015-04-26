بالفيديو.. سيدة تعيش ببيت بلا سقف لـ"ست الحسن": الرئيس استجاب لمشكلتى

قالت كريمة على أبو زيد، السيدة التى نقل "اليوم السابع" مأساتها، وأنها تعيش فى بيت بلا "سقف": "أنا مبسوطة باللى حصل ومبسوطة من عبد الفتاح السيسى، وكان نفسى يجى يشوفلى بيتى، روحت للمحافظ معملش ليا أى حاجة كتب لى ورقة عطهالى كده، مقامش بأى حاجة، وجوزت 3 بنات، ومعايا محمد ".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت كريمة على أبو زيد، التى استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج "ست الحسن"، على قناة "اون تى فى"، أن بيتها بلا سقف قائلة: "منى للسما، وفى سقف كرتون وجريد النخل، وعايشة بقالى 20 سنة على الحال ده، عبدالحميد من جمعية أهلية، وعملى أوضه، ومجاليش البيت تانى، بيت من غير سقف من عرب العطيات".