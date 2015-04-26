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بالفيديو.. سيدة تعيش ببيت بلا سقف لـ"ست الحسن": الرئيس استجاب لمشكلتى

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بالفيديو.. سيدة تعيش ببيت بلا سقف لـ"ست الحسن": الرئيس استجاب لمشكلتى بالفيديو.. سيدة تعيش ببيت بلا سقف لـ"ست الحسن": الرئيس استجاب لمشكلتى
قالت كريمة على أبو زيد، السيدة التى نقل "اليوم السابع" مأساتها، وأنها تعيش فى بيت بلا "سقف": "أنا مبسوطة باللى حصل ومبسوطة من عبد الفتاح السيسى، وكان نفسى يجى يشوفلى بيتى، روحت للمحافظ معملش ليا أى حاجة كتب لى ورقة عطهالى كده، مقامش بأى حاجة، وجوزت 3 بنات، ومعايا محمد ".

وأضافت كريمة على أبو زيد، التى استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج "ست الحسن"، على قناة "اون تى فى"، أن بيتها بلا سقف قائلة: "منى للسما، وفى سقف كرتون وجريد النخل، وعايشة بقالى 20 سنة على الحال ده، عبدالحميد من جمعية أهلية، وعملى أوضه، ومجاليش البيت تانى، بيت من غير سقف من عرب العطيات".

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مصر 365

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