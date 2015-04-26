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العاملون بمصانع الدهانات والأسمنت معرضون للإصابة بالضعف الجنسى

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العاملون بمصانع الدهانات والأسمنت معرضون للإصابة بالضعف الجنسى العاملون بمصانع الدهانات والأسمنت معرضون للإصابة بالضعف الجنسى
هناك بعض الوظائف التى تتسبب فى إصابة الرجل بالضعف الجنسى، وهذه الوظائف هى التى تساعد على تعرض الشخص للسموم، وفى هذا السياق يشير الدكتور أحمد أبو طالب أستاذ جراحة المسالك البولية، أن هناك العديد من الوظائف التى تتسبب فى إصابة الجسم بالعديد من المضاعفات وخاصة الوظائف التى يتعرض الجسم من خلالها للمواد الكميائية.

ويتابع د. أحمد، أن هذه الوظائف تزيد من تراكم السموم فى الجسم، فتتسبب فى تقليل كمية الدم المتجه للقضيب، وهذا ينتج عنه الإصابة بالضعف الجنسى.

ويضيف أستاذ جراحة المسالك البولية، أن الأشخاص الأكثر عرضة لإصابة بالضعف الجنسى، هم من يعملون فى مصانع الدهانات والأسمنت، وذلك بسبب السموم التى يتعرض لها الشخص وتتسبب فى ترسبها فى الأوعية الدموية المتجهة للعضو الذكرى فتقلل من كمية الدم التى تصل له فتسبب الضعف الجنسى.

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