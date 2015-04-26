أستاذ بتربية حلوان: الفاكهة والمأكولات البحرية تقلل الإصابة بالسرطان

نظمت كلية التربية جامعة حلوان اليوم الأحد، ندوة بعنوان "التغذية السليمة وعلاقتها بالأمراض السرطانية، وذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالتوعية لخطورة مرض السرطان والتعرف على طرق الوقاية، بحضور الدكتورة نبيهة قطب وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء لبيب وكيل كلية التربية الرياضية بنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت الدكتورة فادية يوسف رئيس قسم رياض الأطفال بكلية التربية، خلال الندوة، أن هناك علاقة وثيقة بين ظهور بعض الأمراض والسلامة الغذائية فمن أكثر أنواع الأمراض شيوعاً وارتباطاً بالتغذية سرطان الثدى، والقولون، والمستقيم، والمعدة، والكبد، والمثانة.

وأكدت رئيس قسم رياض الأطفال، أن تناول الخضراوات والفاكهة والمأكولات البحرية يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مضاد للأكسدة، مشيرة إلى أن تناول الزنبقيات ( الثوم – البصل ) والحمضيات يعمل على حماية جدار المعدة ويساعد على سرعة امتصاص الحديد بالجسم مما يؤدى إلى زيادة المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الخبيثة.

كما أوصت، بضرورة تناول الأغذية ذات المحتوى العالى من الألياف والإقلال من تناول الدهون وحماية الأطفال من تأثير الدعاية التجارية والتسويق غير المنضبط للمشروبات والمواد الغذائية ذات المحتوى العالى للسكريات والطاقة .

وأكدت الدكتورة نبيهة قطب وكيل كلية التربية، على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة ونشر الوعى الصحى بين أفراد المجتمع، والمشاركة فى العمل التطوعى لخدمة مرضى السرطان .

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء لبيب وكيل كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، على أن ممارسة مرضى السرطان للرياضة تعمل على تحسين الحالة النفسية للمريض ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة لديهم مما يساعدهم على زيادة معدل الشفاء.