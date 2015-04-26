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قاضي “أحداث بولاق أبو العلا” يوبخ دفاع المتهمين بسبب “لبانة”

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قاضي “أحداث بولاق أبو العلا” يوبخ دفاع المتهمين بسبب “لبانة” قاضي “أحداث بولاق أبو العلا” يوبخ دفاع المتهمين بسبب “لبانة”

المستشار محمد فهمي

وبخ المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة 104 متهمًا بقضية”احداث بولاق أبو العلا” عضوًا بهيئة الدفاع ، بسبب تناوله “علكة” اثناء انعقاد الجلسة.

وبينما كانت المحكمة تخاطب الدفاع لتقدم طلباته، تلاحظ لدى رئيس المحكمة وجود احد اعضاء الدفاع متناولاً علكة، مما أثار استياء القاضى الذى وجه حديثه للدفاع قائلًا: “لا يستوى ان تتناول العلكة اثناء الجلسة، بل يجب على الدفاع مساعدة المحكمة للحفاظ على النظام بالجلسة”.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الاهالي وبعض انصار الرئيس المعزول ، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

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أونا

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