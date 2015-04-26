طائرة - حوار في الجول - رضا هيكل يتحدث عن: عامان المُر في الزمالك.. خسارة إفريقيا.. وأيمن حفني

قدم رضا هيكل نجم طائرة الزمالك موسما رائعا في الدوري المصري منذ عودته من رحلة الاحتراف. تُوج فريقه بالبطولة الغائبة منذ سبع سنوات. ولكن هناك كواليس يرويها لـFilGoal.com.

الزمالك حصد لقب الدوري للمرة الـ17. ولكن الضارب صاحب الـ24 عاما كان هذا لقبه الأول في البطولة المحلية بجانب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وثلاثة ألقاب كأس مصر ومشاركتين في مونديال الأندية.

وبعد تتويج رضا هيكل مع الزمالك ببطولة الدوري. يحاوره FilGoal.com لسرد كواليس غياب البطولات ثم عودتها. وطموحاته داخليا وخارجيا وأمور متعلقة بمنتخب مصر.

والتالي نص حوار رضا هيكل ..

- في البداية نرحب بك. أخبرنا عن كواليس ما دار في بداية الموسم بعد عودتك من الاحتراف؟

تحدث معي أحمد عبد الدايم رئيس جهاز الكرة الطائرة في الزمالك وحسام عبد العزيز المدير الفني صاحب الفضل عليّ في أمور كثيرة وطالبوني بالعودة للفريق.

كان هناك تخوفا من تكرار ما حدث في عامين كان ممدوح عباس رئيسا لمجلس الإدارة ولم نتقاضى جنيها واحدا. بل أننا وصلنا لكأس العالم للأندية ولم نجد فردا يسأل عنّا أو حتى يستقبلنا في المطار.

ضمن لنا الثنائي عبد الدايم وحسام الحصول على جزء كبير من مطالبنا المادية. ورغم عدم مسؤوليتهم فقد حصلوا لنا على جزء من مستحقاتنا القديمة.

وأؤكد أن الثقة في هذا الثنائي كانت كبيرة وتعاملهم معنا في منتهى الاحترام والاحترافية. فوافقت على العودة بعيدا عن الماديات.

وكان طبيعيا أن نرد لهم الجميل ونبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق الدوري.

- حدثنا عن تجربتك الاحترافية؟

في ظل تجاهل مجلس عباس من تجديد تعاقد اللاعبين الذين ينتهي تعاقدهم بجانب عدم حصولنا على مستحقاتنا لمدة عامين مع عدم محاولة الإدارة الإبقاء علينا. رحلت أنا وأسماء كبيرة مثل محمد عبد المنعم وأحمد صالح وأشرف أبو الحسن وأخرين من الفريق.

انتقلت إلى رومانيا لعبت خمسة أشهر وكنت قريبا من الانتقال لمونبيلييه الفرنسي.

ومع الفريق الروماني لعبت في بطولة أوروبا وحصلت في أحد المباريات على أفضل لاعب وأكثر من سجل نقاط.

وصلني العرض الفرنسي مع نهاية الموسم وكانت التأشيرة هي العقبة للدخول إلى فرنسا ومع ضيق الوقت قررت الانتقال لقطر بعرض جيد، فلعبت خمسة أشهر حتى طلبني الزمالك.

- ولكن الزمالك خسر بطولة إفريقيا.. فماذا حدث في تونس؟

في البداية الزمالك وقع في أقوى مجموعة. تضم الترجي حامل اللقب بجانب أقوى فرق البطولة على الإطلاق.

نعاني من إصابات عديدة وبعد أول مباراة أصبحنا لا نملك لاعبا على مقاعد البدلاء. وأؤكد أننا لو كان لدينا لاعب واحد فقط على الدكة لعدنا باللقب. ولكن هذه إرادة الله.

محمد الدعبوسي تعرض لمزق. أحمد عوض التواء في الكاحل ولعبت بإصابة في الركبة حتى أشرف أبو الحسن كان عائدا من الإصابة.

في مباراة الأهلي في الشوط الخامس كنا متأخرين 14-11 ونجحنا في العودة 15-14 ولكن خسرنا في النهاية بعد القتال حتى الرمق الأخير.

ومع ذلك بعد عودتنا إلى مصر استقبلتنا الإدارة بشكل جيد وطالبونا بالتركيز فيما هو قادم.

- ينتهي عقود خماسي أساسي في الفريق أنت منهم مع عبد المنعم وأبو الحسن ويوسف ومارتن، فهل فاتحك أحد؟

بالفعل تحدث معنا أحمد عبد الدايم وكان في غاية الاحترام. أكد أنه متكفل بالمستحقات القديمة والجديدة وقال إن أي لاعب وصلته عروض في الخارج ويريد الرحيل سنسانده.

وأريد أن أقول أن هذه المعاملة تجبرنا على الاستمرار مهما كانت الإغراءات الخارجية.

وإذا طلبني الزمالك الذي صنع أسمي وألعب له منذ عامي السابع النادي الذي علمني كل شيء وجعلنا نجوما. بالتأكيد لن أرحل.

وربما يكون السبب الوحيد الذي يجعلني أرحل هو عرض كبير من أوروبا. وإذا تمسك بي الزمالك سأستمر.

- كيف يستمر الزمالك في الموسم المقبل على نفس المستوى؟

لا أعتقد أن هناك شيء يمكن أن يفعله الإدارة. فقط الحفاظ على ما حدث هذا الموسم فالجميع لا يتأخر عنّا وطلباتنا يتم تنفيذها.

بعكس العامين الذين تذوقنا فيهما المُر مع عباس. الأمور اختلفت تماما الآن وهناك من يعكف عن حل مشاكلنا وهو أحمد عبد الدايم بعكس رئيس الجهاز في وقت سابق لم نكن نشاهده أساسا!

- أنت حققت الكثير من البطولات مع الزمالك. أيهم أصعب؟

لن تصدق إذا قلت أن بطولة الدوري الحالية هي الأصعب. حتى أن بطولتي إفريقيا لم تكن بمثل هذه الصعوبة.

والسبب يرجع لأن كل المحترفين المصريين عادوا هذا الموسم. وبعد أن كان هناك الأهلي والزمالك فقط انضم الجيش وسموحة للمنافسة وهذا يحدث لأول مرة.

ومع ذلك حققنا 22 انتصارا متتاليا ولم نخسر أي مباراة. لأننا كنا رجالا على حق وأي لاعب مصاب يجد من يسانده ويعوضه والبديل أفضل من الأساسي والكل هدفه الفريق.

* أسئلة سريعة

من جعلك تُحب الكرة الطائرة؟

أشقائي كانا يلعبان في صفوف الزمالك وأخي جعلني ألعب في الناشئين وعشقت اللعبة.

تتابع فريق الكرة؟

بالتأكيد. أنا زملكاوي رغم أن والدي أهلاوي حتى أنه أطلق أسماء لاعبي الأهلي على أشقائي (حسام وإكرامي). ووقت مباراة الأهلي لا أمكث في البيت لأننا لا نتفق.

هل لدينا مواهب مصرية؟

نعم كثيرة ومدعومة بقوة.

من يفوز بدوري كرة القدم؟

الزمالك بالتأكيد.

من تحبه في الفريق؟

أيمن حفني.

مثلك الأعلى في اللعبة عالميا؟

ميخالوف نجم روسيا.

أين تحلم بالاحتراف ولماذا؟

الدوري الفرنسي قوي للغاية والأعين هناك تتابعه كثيرا والسوق أكبر.

هل لديك أصحاب من فريق كرة اليد؟

بالتأكيد أحمد الأحمر وحسن يسري والبوهي وعواض. كنا جميعا في قطر وأجلس معهم كثيرا.

- هل تود توجيه كلمة لجمهور الزمالك من خلال FilGoal.com؟

نسعى لاستعادة البطولات من أجل أن نعوض عليهم ما حدث في السنوات الماضية. وأؤكد أننا نبذل كل المجهود وأقصى ما في وسعنا من أجل إسعادهم.

ولا أنسى كارثة الدفاع الجوي وأسأل الله أن يصبر ذويهم فلا شيء يمكن أن يعوضهم سوى الدعاء.