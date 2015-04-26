حسن مكي لـ في الجول: الزمالك لديه ميزة جديدة عليه.. لكن معنا سلاحا سنستغله

قبل صدام الزمالك وحرس الحدود يوم الاثنين تحدث نجم الفريق العسكري أحمد حسن مكي لـFilGoal.com عن ميزة في الفريق الأبيض تجعل الأمور صعبة على ناديه.

أحمد حسن مكي يقود هجوم الحدود لإنقاذه من موقعه في جدول الدوري إذ يحتل الفريق المركز 13 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال مكي لـFilGoal.com: "المباراة صعبة جدا أولا بسبب موقعنا في الدوري، والذي يختلف تماما عن المكان الذي يجب أن يكون فيه نادي حرس الحدود بتاريخه وقدراته".

وتابع "وثانيا لأن الزمالك لديه ميزة جديدة. لقد بات يفوز حتى حين لا يلعب بشكل جيد أي أنه أصبح يعرف جيدا كيف يفوز".

وأردف "الزمالك أصبح يلعب بشكل فيه ذكاء أكبر".

وأكمل "في الماضي كنا نهدد الزمالك كثيرا. لكنه هذا الموسم مختلف مع حارس آخر ومدافعين غير. لكننا لدينا أيضا ميزة مهمة في يدنا".

وأوضح "الحدود لعب على أرض برج العرب 3 مرات هذا الموسم بينما الزمالك لم يخض عليه أي لقاء. هذه ميزة مهمة لنا بلا شك".