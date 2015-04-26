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شيكابالا يجتمع بإدارة الزمالك

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شيكابالا يجتمع بإدارة الزمالك شيكابالا يجتمع بإدارة الزمالك

حضر محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى مقر نادي الزمالك اليوم الأحد، من أجل الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي لمناقشة عودته للفريق الأبيض.

وكان FilGoal.com قد انفرد بخبر زيارة شيكابالا مقر الزمالك بصحبة وكيل أعماله يوم الأحد، لمناقشة عودته للقلعة البيضاء.

وذكر مراسل FilGoal.com أن شيكا وصل بالفعل إلى مقر النادي عصر اليوم الأحد، بصحبة عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ومدحت العدل وجمال العدل.

وبدأ الثلاثي جلسته مع مجلس إدارة الزمالك بحضور أحمد مرتضى منصور، وشريف منير حسن عضوي مجلس الإدارة.

وينضم مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى الجلسة لاحقا بعد انتهاء زيارة محافظ الجيرة للنادي.

شيكابالا انتقل من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة في الساعات بل الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير 2014.

إلا أن اللاعب امتنع عن الانضمام إلى النادي البرتغالي بعد عودته إلى للانضمام إلى قائمة لخوض مباراتي تونس والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا التي فشل المنتخب في التأهل لها.

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