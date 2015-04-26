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طائرة - حوار في الجول - مارتن يتحدث عن موسمه الأول مع الزمالك .. والبطولة الأصعب

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طائرة - حوار في الجول - مارتن يتحدث عن موسمه الأول مع الزمالك .. والبطولة الأصعب طائرة - حوار في الجول - مارتن يتحدث عن موسمه الأول مع الزمالك .. والبطولة الأصعب

ليس سهلا أن يتأقلم سريعا لاعب أرجنتيني في . ولكن مارتن بلانكو كوستا نجم الزمالك فعل ذلك وساهم في حصد فريقه لقب الدوري المصري للكرة الطائرة.

وكان FilGoal.com قد أجرى حوارا مع مارتن في منتصف الموسم الذي كان يضع فيه أهدافه ومخاوفه وطموحه مع الزمالك. (طالعه من هنا)

وبعد استعادة لقب الدوري الغائب منذ 2007 بمشاركة مارتن. يروي الأرجنتيني عن تقييم موسمه الأول في مصر.

وينتهي تعاقد مارتن مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري. ولكنه سعيد بالتواجد لمصر وفقا لما جاء في حواره التالي مع FilGoal.com.

الآتي نص الحوار.

- كيف تقيم تجربتك مع الزمالك الآن؟

لقد كانت رائعة وقدمت موسما عظيما ووجدت مؤسسة عظيمة أصبحت الآن أنتمي إليها.

- هل كنت قلقا في البداية من فكرة انتقالك إلى مصر واللعب في إفريقيا؟

نعم قليلا، وذلك لأنني وصلت إلى بلد مختلفة عن أي دولة لعبت فيها من قبل وثقافات غير التي اعتدت عليها.

- ومتى تغير هذا الشعور؟

في الحال. بمجرد ما تعرفت على أفراد الفريق وزملائي ساعدوني كثيرا في البداية لأتأقلم سريعا. أشكرهم جدا على ما فعلوه من أجلي.

- أخبرنا عن شيء خشيت مواجهتهم في الزمالك. وأمر آخر فاجأك بالفريق؟

توقعت أن أجد منافسة كبيرة بين اللاعبين ولكن الفريق حقا وجدته عائلة كبيرة مليئة بأشخاص جيدين.

وتفاجئت بأن الشعب المصري ودود ومضياف بشدة.

- ما هي أقوى بطولة لعبت فيها هذا الموسم؟

بطولة إفريقيا كانت الأصعب لأننا لعبنا ثماني مباريات خلال 10 أيام كان هذا شاقا.

- ما هو طموحك في العام المقبل؟

أريد أولا أن أتحدث مع النادي، ولكني أشعر بارتياح باللعب في مصر.

- هل تخطط للعب في أوروبا مجددا؟

لا يمكنك أن تعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن يبقى اللعب في أوروبا أمر مغر جدا.

- اذا استمريت في اللعب للزمالك الموسم المقبل، ما هي الأشياء التي يحتاجها الفريق للحفاظ على نفس المستوى من البطولات وتطويره؟

الفريق يضم لاعبين مميزين جدا بالفعل، وأعتقد أن المدرب عليه تقييم الفريق والبحث عن نقاط الضعف لتطويرها وتحسينها في الموسم المقبل.

- ماذا عن علاقتك بحسام عبد العزيز المدير الفني؟

لقد ساعدني كثيرا هو رجل ودود للغاية وصاحب ذوق رفيع في التعامل مع اللاعبين.

- في الختام، هل تود قول شيء آخر عبر FilGoal.com؟

أشكر جمهور الزمالك على المساندة والدعم دائما للفريق ولي شخصيا. وأيضا إدارة النادي التي تهتم بي كثيرا والعمل على توفير سبل الراحة للفريق.

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