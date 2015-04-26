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الزمالك يشترط على شيكابالا عدم تحمل قيمة ضمه من لشبونة

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الزمالك يشترط على شيكابالا عدم تحمل قيمة ضمه من لشبونة الزمالك يشترط على شيكابالا عدم تحمل قيمة ضمه من لشبونة

اشترط الزمالك عدم تحمل أي تكاليف مادية لصالح سبورتنج لشبونة، في صفقة إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا انتقل من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة في الساعات بل الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير 2014.

إلا أن اللاعب امتنع عن الانضمام إلى النادي البرتغالي بعد عودته إلى للانضمام إلى قائمة لخوض مباراتي تونس والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا التي فشل المنتخب في التأهل لها.

وتواجد شيكابالا داخل مقر النادي الأبيض اليوم الأحد للاجتماع بمجلس إدارة الزمالك.

وحضر أحمد مرتضى منصور وشريف منير حسن عضوا مجلس الإدارة الجلسة مع شيكابالا، في انتظار انتهاء جولة مرتضى منصور رئيس النادي مع محافظ الجيزة.

ونقل عضوا مجلس الإدارة إلى شيكابالا عدم وجود نية داخل النادي لسداد قيمة ضم اللاعب من سبورتنج لشبونة.

ويرغب الزمالك من اللاعب أن ينهي الأمر مع ناديه البرتغالي، لتكون عودته إلى الزمالك دون تحمل البيت الأبيض أي تكاليف مادية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينتظر أن يسدد شيكابالا جزء من قيمة المقابل المادي، ويتحمل رجال الأعمال المؤيدون لعودة اللاعب الجزء المتبقي.

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فيديو اليوم السابع

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