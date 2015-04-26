محافظ المنيا يمد فترة إقامة معرض معدات المشاريع الصغيرة بالمنيا حتى 20 مايو

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مد فترة إقامة معرض المعدات والآلات الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تنظمه المحافظة حتى 20 مايو القادم .

يأتي قرار المحافظ استجابة لطلب عدد من رواد المعرض،لإعطاء الفرصة لعدد أكبر من الشباب ، للتعرف على المشاريع المشاركة في المعرض ،ودراسة الفرص المتاحة، واختيار الأنسب من المشاريع.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور ورؤساء الوحدات المحلية بالعمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص للمشاريع التي تعمل على مركبات متحركة .

هذا ويقام المعرض باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ،وينُظمه بالتعاون مع المحافظة وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع .

يهدف المعرض إلى توفير فرص عمل وتدريب لشباب الخريجين على مشاريع، تخدم مكونات البيئة المحيطة بهم، ويستهدف في المقام الأول الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل بعيدا عن القطاع الحكومي، وستقوم البنوك الأربعة المشاركة في المعرض والصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل المشاريع​.