خبير تأميني : التحايل على شركات التأمين تراجع بشدة في قطاع المشروعات



> قال الدكتور أمين الأعسر الخبير التأميني إلى أن عمليات التحايل والوقائع المفتعلة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراجعت كثيراً وذلك يرجع إلى أن الخسائر التي تنتج عن الحريق في العادة تكون أكبر من التعويض الذي يحصل عليه صاحب المنشأة لوجود خسائر كثيرة غير منظورة لا تعوض من التأمين ما يعني أنه إذا أفتعل أي أخطار سيكون هو الخاسر، وليس مؤكد أن مثل هذه العمليات كان منتشر.

وأضاف “الأعسر” في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أنه لا يمكن تطبيق أي نوع من الإلزام من قبل الدولة على أصحاب المشاريع لإجراء عمليات التأمين على منشأتهم وأعمالهم فهم أحرار في أموالهم لكن الأهم من ذلك هو التوعية ونشر الثقافة التأمينية وخاصة في المشروعات الكبيرة، مشيراً إلى أن أغلب الشركات الكبرى يكون التأمين جزء من اهتمامها الأصيل لكن المشروعات التي تعود لأبناء الطبقة المتوسطة فهي ما تفتقر للرؤية التأمينية الشاملة، وعموماً التوعية أكثر أهمية من الإلزام.

وأكد أنه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يعوا أهمية وعوائد التأمين على مشروعاتهم والتي في حالة ما وقع أي خطر خاصة في ظل ارتفاع خسائر الحرائق بالتحديد نظراً لطبيعة الصناعات المختلفة التي يدخل فيها مواد سهلة وشديدة الاشتعال وبالتالي باتت الخسائر أكثر بكثير من السابق، بالإضافة إلى أن المواد المستخدمة في الصناعة هي الأخرى أصبحت أكثر خطراً لذا فليس في طاقة أصحاب هذه المشروعات تحمل هذه الخسائر وحدهم في حال إنهيار ممتلكاته من خامات ومعدات ومنشأت، مشيراً إلى أنه كي يتسنى لصاحب العمل الوقوف من جديد وتعويض خسائره فهو بحاجة إلى التأمين الذي أصبح أهمية لا غنى عنها والتي توفر نوع من التكافل حيث يتم سداد أقساط صغيرة -كما هو الحال في مدينة العاشر من رمضان- في مقابل إذا ما وقع أي مصاب لأي مصنع يتم تعويضه من حجم الأقساط التي يتم جمعها بشكل كلي، بما يحفظ رأس المال.