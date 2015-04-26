الإعدام والمؤبد على 4 أشخاص لقتلهم شخص والشروع فى قتل آخر بسوهاج

​قضت محكمة جنايات سوهاج حضوريا برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين “مهران – أ” 21 سنة عاطل و”فريد – م” 21 سنة ومعاقبة المتهمين “محمود – ت – ع” و”هشام – خ – م” بالسجن المؤبد بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه “عوض – أ” عمدا وشرعوا فى قتل “رزق – ص – ب” بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس 2011 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه والشروع فى قتل الآخر وكشفت التحريات أن المجنى عليهما كانا يستقلان دراجة بخارية، وقام المتهمون باستيقافهم لمحاولة سرقتهم، وقاموا بسرقة حقيبة كانت بحوزتهم وبها مبلغ مالى وعندما اعترض المجنى عليهما وحاولا مقاومة المتهمين، انهال الأول والثانى عليهما بالسكين، مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى .​