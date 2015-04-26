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بالصور .. إزالة 143 حالة تعد بمركزي ملوي وسمالوط بالمنيا

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بالصور .. إزالة 143 حالة تعد بمركزي ملوي وسمالوط بالمنيا بالصور .. إزالة 143 حالة تعد بمركزي ملوي وسمالوط بالمنيا

بالصور .. إزالة 143 حالة تعد بمركزي ملوي وسمالوط بالمنيا

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة عدد 110 حالة تعد في مهدها، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الكشف عن حالات التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخلفات المباني.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التي تبذلها الوحدة المحلية ، حيث تم إزالة عدد 63 حالة بقرية ابشادات بمساحة 2 فدان و23 قيراط و5 سهم وعدد 3 حالات بقرية دير ابو حنس بمساحة 2 قيراط و21 سهم وعدد 44 حالة بقرية نواى بمساحة فدان و6 قيراط و2 سهم بناحية سيف النصر الشرقية.

وفي نفس السياق تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من إزالة عدد 33 حالة تعدى بحي شرق المدينة والخمايشة بمساحة فدان وقيراط و6 سهم .
> من جانبه شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 

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