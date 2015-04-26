ضبط تاجر مصوغات ذهبية بالغردقة بحوزته 2 كيلو حشيش و50 ألف جنيه

قرر المستشار مصطفي الشافعي، مدير نيابة الغردقة، حبس تاجر مصوغات ذهبية 4 ايام علي ذمة التحقيقات في واقعة ضبطه بكمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبالغ مالية والتحفظ علي المضبوطات والمبلغ المالي.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية امن البحر الاحمر برئاسة العقيد علاء حجاج قد القوا القبض علي احد كبار تجار المواد المخدرة بالغردقة ويدعي اسحق وشهرته “الدولي” حيث عثر بحوزته علي 2 كيلو جرام من جوهر الحشيش مخباة داخل كرتونتين بالاضافة الي ضبط 50 الف جنيه بحوزة المتهم وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .

كانت معلومات قد وردت لضباط المكافحة تفيد بقيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش ويستعد لتوزيعها علي عدد من العملاء وتم تقنين الاجراءات والحصول علي اذن الضبط وبعرض المعلومات والتحريات علي اللواء حمدي الجزار مدير الامن تم اعداد خطة القبض علي المتهم .