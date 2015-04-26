غدا .. نظر دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة غدا الإثنين، لنظر أولى الجلسات التحضيرية في الدعوى القضائية المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة المزمع إجرائها في 29 مايو المقبل، وبطلان إجرائها، لمخالفتها للوائح النادي، وذلك أمام دائرة (طلبات رجال القضاء)، برئاسة المستشار محمد عبدالنبي.

وكان “شلش” أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالإختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرا أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.

وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.