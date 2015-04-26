رئيس الأركان يشهد انتهاء الإعداد العسكري للمستجدين بمعهد ضباط الصف (صور)

شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى والتدريب الأساسى للدفعة 153 ضباط صف متطوعين حيث قدم الطلبة نماذج مختلفة للأنشطة التى تم التدريب عليها خلال فترة الإعداد العسكرى والتى تظهر نتاج تحولهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية بكل قيمها وتقاليدها الراسخة ومسئوليتها تجاة الوطن.

ونقل الفريق محمود حجازى – خلال كلمته – تحية وتقدير الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للطلبة الجدد بإنتهاء فترة التدريب الأساسى وما اكتسبوه خلالها من مبادئ وقيم ومثل وطنية تعينهم على الإنخراط فى الحياة العسكرية بكل مسئولياتها ومهامها, كما وجه لهم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثلاثة والثلاثين لتحرير سيناء .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص القيادة العامة على الاهتمام بطلبة معهد ضباط الصف المعلمين وتوفير كافة الإمكانات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة المعهد وتسليحهم بالعلم والمهارة التى تعينهم على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لدعم منظومة الكفاءة والإستعداد القتالى للقوات المسلحة .

وقام الفريق محمود حجازى بتكريم المتفوقين فى المواد العسكرية واللياقة البدنية من طلبة المعهد.

حضر مراسم الحفل عدد من كبار قادة القوات المسلحة .