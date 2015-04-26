​بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الامتحانات بمدارس المحافظة

قام صباح اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات المرحلتين الابتدائيه و الاعدادية لنهايه العام الدراسى الحالى حيث بداء اليوم عدد 18374 طالب بالمرحله الابتدائيه بواقع عدد 133 لجنه وكذلك عدد 7577 طالب بالمرحله الاعداديه بواقع عدد 112 لجنه وعدد 321 طالب اعدادى مهنى بواقع عدد 2 لجنه

وذلك فى اطار اهتمام سيادته بالوقوف على آخر المستجدات بالعملية التعليمية والاطمئنان على سير الامتحانات حيث قام سيادته بزيارة لمدرستى الشعراوى وطه حسين بمدينه الخارجة.

واطمئن المحافظ على أعمال المراقبة على الامتحانات وعن مدى توفير سبل الراحة للطلاب واكد المحافظ على ان تكون الاسئله من داخل المناهج التعليميه وأصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف المدارس لمتابعة الحالات المرضية وتوفير جميع وسائل الراحة داخل اللجان تيسيرًا على الطلاب.

وشدد على ضرورة الحرص فى التعامل مع الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لخوض عملية الامتحانات.

وفى هذا السياق أكد مدير عام التعليم بالمحافظه على انه تم تشكيل غرفه عمليات رئيسيه بالمديريه وجميع المراكز وذلك لتلقى ايه شكواى من الطلاب او اولياء الامور والمتابعه المستمره لسير الامتحانات بالمحافظه ​