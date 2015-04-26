تموين أسيوط يضبط 3 استولوا على 1661 بطاقة تموينية ذكية

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من ضبط 3 بدالين بمركز الفتح قاموا بالاستيلاء على 1661بطاقة تموينية ذكية والتصرف فيها بقصد التربح وحررت لهم محاضر.

وكانت معلومات وردت إلى صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط بقيام 3 بدالين تموين بجمع 1661 بطاقة تموينية ذكية وقاموا بالتصرف فيها بمركز الفتح.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة كمال خليفة مدير عام ووكيل مديرية التموين بأسيوط ومفتشوا الرقابة التموينية وقاموا بالتفتيش على البدالين وتبين قيامهم بجمع 1661 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين وقاموا بالتصرف فيها وحرروا محاضر بفقدها.

وقامت مديرية التموين بتحرير محاضر أرقام 4994 و 4995 و 4996 جنح مركز الفتح وجاري العرض على النيابة .