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تدشين مبادرة “كلنا إيد واحدة ضد الإرهاب” بجامعة سوهاج بمشاركة الجيش والشرطة

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تدشين مبادرة “كلنا إيد واحدة ضد الإرهاب” بجامعة سوهاج بمشاركة الجيش والشرطة تدشين مبادرة “كلنا إيد واحدة ضد الإرهاب” بجامعة سوهاج بمشاركة الجيش والشرطة

جانب من المبادرة

 

دشنت جامعة سوهاج صباح اليوم مبادرة “كلنا أيد واحدة ضد الإرهاب” التي تنظمها جامعة سوهاج بالصالة المغطاة بإستاد سوهاج الرياضي. صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز باليمن، والدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسام الدين مصطفى، مستشار وزير التعليم العالي، والعقيد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الرحمن فتحي،ومساعد مدير أمن سوهاج.

وقال نور الدين، إنه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد أكون في غاية السعادة لاجتماع شباب الجامعات المصرية في رحاب جامعة سوهاج، من اجل أمن واستقرارها، مشيراً إلى أن مبادرة “كلنا أيد واحدة ضد الإرهاب” مبادرة تبنتها جامعة سوهاج نيابة عن جميع جامعات الصعيد، ونالت على موافقة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، لنقول لقيادتنا السياسة الرئيس عبد الفتاح كلنا معك وخلفك في محاربة الإرهاب، وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المبادرة كان سيشارك فيها طلاب من القوات المسلحة والشرطة للتأكيد بأن جميع طلاب الجامعات المصرية تنبذ العنف والإرهاب وتسير خلف قياداتها السياسية والجامعية، ولكن ظروف استثنائية حالت دون مشاركتهم، وفي ذات السياق ذكر أن مصر دوما ستكون مستقرة ومتقدمة لان الصعيد مترابط ووحدة واحدة مسلمين ومسيحيين، فتحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر.

ومن جانبه قال الطالب إسلام الشندويلي صاحب فكرة المبادرة أننا نريد من هذه المبادرة أن نوصل رسالة إلى القيادة السياسية والقيادة الجامعية أننا كلنا أيد واحدة خلف القيادة المصرية لنعبر هذا الدرب المظلم الذي تمر به مصرنا الحبيبة، مؤكداً أننا من هنا ومن قلب صعيد مصر بجامعة سوهاج نوجه رسالة لكل من تسول له نفسه أن يسيء إلى الوطن ويسعى إلى الدفع بنا في هذا النفق المظلم نقول له أن شباب مصر المتحرر يقول لك “لا” ويدعوا إلى مكافحة كل أنواع الإرهاب والتطرف ويدعوا كل أطياف الوطن من شباب ورجال ونساء وشيوخ وقساوسة إننا كلنا أيد واحدة مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب والتطرف.

يذكر أن “مبادرة كلنا أيد واحدة ضد الإرهاب” تم تدشينها للمرة الأولى بجامعة القاهرة يوم 25 نوفمبر 2014 بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والشباب والرياضة، عندما قرر الطالب إسلام الشندويلي بتدشينها بجامعة سوهاج، عندما أبدى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج رغبتهما في تبنيها وتنفيذها من أجل محاربة الإرهاب.

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