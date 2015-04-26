%16 انخفاض وفيات الحوادث المرورية في 3 شهور بأبوظبي

انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية بإمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري "3 شهور" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 64 الى 54 وفاة بنسبة 16% والإصابات البليغة من 72 الى 38 إصابة بنسبة 47%، وعدد الحوادث المرورية بنسبة 11%، بحسب العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.

وأكد الحارثي ان الانخفاض جاء نتيجة للاستمرار في تطبيق الخطة المتكاملة للسلامة المرورية وتكثيف التوعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للضبط المروري، ونشر أجهزة الضبط الآلي وتطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء.

وأفاد مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بـأن من أبرز أسباب الحوادث المرورية خلال الفترة المذكورة الانحراف المفاجئ و السرعة الزائدة، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق بنحو 13%، وعدم ترك مسافة كافية بنسبة 11 %، وعدم الالتزام بخط الطريق بنحو 9% والإهمال وعدم الانتباه بنحو 8%، وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء بنسبة 5%؛ ودخول طريق رئيسي دون التأكد من خلوه بنحو 4%.

ودعا الحارثي السائقين الى ضرورة تجنب الاسباب التي تؤدي الى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، موضحاً أن الشباب في الفئة العمرية من (18-30) عاماً من اكثر فئات المجتمع تسبباً للحوادث المرورية، حيث بينت الاحصائية ارتكابهم نحو 48 % من الحوادث المرورية، يليهم السائقون في الفئة العمرية من (31-45) عاماً وارتكبوا نحو 36%، وبالنسبة لجنسيات المتسببين في الحوادث المرورية عموماً بلغ عدد المواطنين المتسببين في الحوادث المرورية نحو 35%، يليهم المتسببون من الجنسيات الاسيوية وبلغ عددهم نحو 34 % يليهم المتسببون من الدول العربية بنسبة 20% .

وناشد الحارثي جميع السائقين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين؛ محذراً السائقين من تجاوز السرعات، مشيراً إلى أنه كلما زادت السرعة قلّ الوقت اللازم للتوقف، وأصبح تجنب الحادث المروري أكثر صعوبة.

> وطالب السائقين بالالتزام بحدود السرعات المقررة على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوزها لتفادي وقوع الحوادث المرورية التي تقع بسبب السرعة وتؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.

وقال إن السلامة المرورية تشغل حيزاً كبيراً في قائمة الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وتضعها في قائمة أهدافها وتبنيها في مختلف برامجها وأنشطتها لدورها البارز في الحد من نزيف الطاقات المادية والبشرية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية؛ لافتاً إلى الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية باعتبارها مسؤولية مجتمعية تتطلب تتكاتف جميع شرائح المجتمع لتحسينها.

وأكد تطلع شرطة أبوظبي من خلال خطتها للسلامة المرورية خلال الأعوام المقبلة بالعمل على تقليل معدلات الإصابات البليغة والوفيات والوصول الى معدل ثلاث وفيات لكل 100,000 (مائة الف) من السكان من خلال اطلاق المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية (2015-2021) طويلة الأمد التي ترتكز على ستة محاور رئيسية للأعوام المقبلة تجسيداً لرؤية وزارة الداخلية.

وأضاف: كما تتطلع شرطة أبوظبي في مجال السلامة المرورية خلال العام الجاري 2015 إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات ومعايير الجودة وتحرص المديرية على نشر ثقافة الجودة والتميز بين العاملين لديها بما يسهم في القيام بالأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل.

ولفت إلى الحرص على تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، والاستمرار في تطوير الأنظمة الداعمة لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية؛ من خلال استخدام نظم الذكاء الاصطناعي، وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية وحركة المركبات على الجسور، وتوظيف الأنظمة والبرامج الذكية في الضبط المروري، واستخدام نظام المحاكاة ثلاثية الأبعاد للحركة المرورية لتوفير سلامة مرورية مستدامة.

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